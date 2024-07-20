أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بشدة الغارات الإسرائيلية التي "انتهكت سيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة يقوي سردية الحوثيين الدعائية".‎

وحمّلت الحكومة اليمنية، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية، بما في ذلك تعميق "الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".

واعتبر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن الهجمات الإسرائيلية "تقوّي موقف ميليشيا الحوثي وسرديتها الدعائية المضللة"، محذرًا الحوثيين من "استمرار رهن مصير اليمن، وأبناء شعبه والزجّ بهم في معاركهم العبثية، خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".

كما حذّرت الحكومة اليمنية، إسرائيل وإيران، "من أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر الميليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما العبثية، ومشاريعهما التخريبية في المنطقة".

ودعت الحوثيين إلى "الاستجابة لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته، وتغليب مصالحه الوطنية على أي مصالح وأجندات أخرى، وعدم استجلاب التدخلات العسكرية الخارجية، والانخراط الجاد في عملية السلام، ووقف كافة أشكال العنف والتصعيد العسكري".

وأكدت الحكومة اليمنية على موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".