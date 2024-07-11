ليبيا ترفض توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها

حذر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، من محاولات منظمات غير حكومية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، حذر الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، حول منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في العاصمة طرابلس، من الأعباء الاجتماعية والسياسية التي قد تترتب على البلاد جراء هذه الخطط.

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وقال: "بعض المنظمات غير الحكومية تسعى لتحويل ليبيا إلى بلد ثالث، إذ يُوَطَّن المهاجرون، الذين يفشلون في الوصول إلى أوروبا، هنا".

وأشار إلى أن "مدينة الكفرة وحدها تحتضن نحو 20 ألف مهاجر، وهو عدد يضاهي أو يفوق عدد سكان المدينة"، موضحًا "لا نعترض على وُجود أشقائنا من السودان الذين أجبرتهم الحرب في بلادهم على الهجرة، ولكننا نتحدث عن القضية بشكل أوسع".

كما أكد وزير الداخلية، "أن معظم حالات التزوير في ملف الرقم الوطني تخص أشخاصًا من جنسيات إفريقية وشرق آسيوية"، مؤكدًا أن "هذا الملف معقد للغاية".

وشدد الطرابلسي على "ضرورة معالجة هذه القضايا بحزم"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة الهجرة غير النظامية.