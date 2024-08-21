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العالم العربي

ليبرمان يطالب بحرمان قطاع غزة من "كل شيء"

ليبرمان يطالب بحرمان قطاع غزة من "كل شيء"
أفيغدور ليبرمانالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
21 أغسطس 2024، 4:02 م

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، بالفصل الكامل بين إسرائيل وقطاع غزة، وحرمان القطاع من كل احتياجاته سواء أكانت ماء أو كهرباء أو وقوداً أو بضائع، وفق وكالة "الأناضول".

 وقال ليبرمان، وهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، عبر منصة "إكس": "القرار الذي يجب اتخاذه اليوم هو الفصل التام بين إسرائيل وقطاع غزة".

 وأضاف: "لا ماء ولا كهرباء ولا بضائع ولا وقود ولا معابر.. فصل كامل".

وعند بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت إسرائيل الفصل التام مع القطاع؛ إذ أوقفت تزويده بالماء والكهرباء والوقود.

 وما يدخل إلى غزة حاليا مساعدات إنسانية دولية تمر عبر إسرائيل، ولا تكفي حاجة سكان القطاع الذين يعانون سوء التغذية الحاد والمجاعة. 

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