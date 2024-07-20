تداول ناشطون مقاطع فيديو جديدة تظهر النيران الضخمة والدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محافظة الحديدة اليمنية.

وقالت مصادر غربية ووسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي، إن سلسلة غارات استهدفت الحديدة لا سيما ميناء الحديدة، تركزت صوب منشآت لتكرير النفط في الميناء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 12 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الغارات التي استهدفت مواقع حوثية في اليمن.

وأضافت أن الضربة تأتي ردا على استهداف الحوثيين تل أبيب قبل يومين، ما أسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي وجرح آخر.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن سلسلة غارات استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "سلسلة غارات على مدينة الحديدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)".

وأوضحت القناة أن الغارات "استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة"، دون ذكر مصدرها أو نتائجها.

بدوره، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، في خبر مقتضب: "تتعرض مدينة الحديدة غربي اليمن لسلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة"، دون تفاصيل.