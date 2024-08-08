أعلنت منظمة المطبخ العالمي المعروفة باسم "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية غير الحكومية، الأربعاء، عن مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين، قرب دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن جهتها، أكدت المنظمة في منشور على موقع إكس، صحة الخبر، قائلة: إن "فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة، بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها، في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق".

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن الموظف يدعى "نادي السلوت".

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وأشارت إلى إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح، وكان في جوهره محبا للخير".

وقالت المنظمة: إنها "لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث، لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل".

وكانت ثلاث ضربات جوية إسرائيلية، استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من أبريل \ نيسان، مما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.

ونفت إسرائيل وقتها، صحة الاتهامات بأنها تعمدت استهداف موظفي الإغاثة.