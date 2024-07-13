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العالم العربي

اتهام مصري لإسرائيل بـ"عدم الجدية" في المحادثات حول غزة

اتهام مصري لإسرائيل بـ"عدم الجدية" في المحادثات حول غزة
مظاهرات ضد رئيس الجكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوالمصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 9:28 م

ألقى مصدران أمنيان مصريان باللوم على إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"فشل المحادثات في التوصل إلى نتيجة قابلة للتطبيق"، واتهما تل أبيب بعدم وجود نية حقيقية لديها للتوصل إلى اتفاق.

وقال المصدران الأمنيان، السبت، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة توقفت بعد مفاوضات مكثفة لثلاثة أيام.

وذكر المصدران اللذان تحدثا لرويترز وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما أن سلوك المفاوضين الإسرائيليين يكشف عن "خلاف داخلي".

ودعت مصر إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة من خلال طرح مبادئ جديدة تتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية السبت عن مصدر رفيع المستوى.

وأضاف المصدر أن "القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدًا عن التوصل إلى صفقة".

مصرغزة

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