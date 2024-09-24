لأول مرة منذ 2019.. صافرات الإنذار في مستوطنة "عتليت"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة عتليت في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 2019.

وأفادت الصحيفة بسماع دوي صافرات الإنذار في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي، خاصة في عتليت التي شهدت ذلك للمرة الأولى منذ العام 2019، تخوفًا من تسلل طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى اختراق 3 طائرات مسيّرة مجاله الجوي، حيث تم اعتراض بعضها، ما دفعه إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، خاصة أن مستوطنة عتليت يوجد بها مقر القاعدة البحرية العسكرية المعروفة باسم الكوماندوز البحري "شييطت 13".

وأعلن الجيش مواصلته موجات القصف على لبنان، استهدف بعضها البقاع، قائلًا إن "الغارات دمرت عشرات البنى الإرهابية، والمباني العسكرية التي تحتوي على وسائل قتالية، إلى جانب عشرات المنصات الصاروخية التي تم توجيهها نحو الأراضي الإسرائيلية".

وقالت ميليشيا حزب الله في بيان: "استهدفنا بالمسيّرات الانقضاضية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "شييطت 13" في قاعدة "عتليت" الإسرائيلية".

وسبق أن أعلن الحزب، الثلاثاء، قصفه 3 مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، بالإضافة إلى استهداف قاعدة دادو العسكرية بـ50 صاروخًا.