إسرائيل.. اجتماع حكومي ومشاورات لدراسة "ردّ حماس" بشأن غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيعقد مشاورات، ثم اجتماعاً لمجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بشأن رد حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أن نتنياهو سيجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار.

وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) أعلن أن إسرائيل تلقت رد حماس، على مقترح لوقف إطلاق النار.

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ووصف الإعلام العبري ردّ حماس على المقترح الذي سبق أن قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "جيد".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أمنية أن "رد حماس يعتبر جيداً نسبياً، ويمكن أن يسمح بإحراز تقدم في المحادثات في القاهرة أو الدوحة".

ويتكون المقترح من 3 مراحل، تستمر الأولى 6 أسابيع، وتشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، تزامناً مع إطلاق عدد من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين.

كما تتضمن إدخال المساعدات إلى القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم وبما يشمل شمالي القطاع وهي النقطة التي كانت مثار خلاف كبير.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تبادل جميع الأسرى وبما يشمل الجنود الإسرائيليين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وتتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر.