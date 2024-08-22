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"الدعم السريع": الجيش السوداني قتل أكثر من 266 مدنيًا في أسبوع | إرم نيوز

العالم العربي

"الدعم السريع": الجيش السوداني قتل أكثر من 266 مدنيًا في أسبوع

"الدعم السريع": الجيش السوداني قتل أكثر من 266 مدنيًا في أسبوع
تداعيات الصراع في السودانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 أغسطس 2024، 8:02 م

كشفت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، أن الجيش السوداني قتل خلال أسبوع أكثر من 266 مدنيًا؛ إثر غارات جوية مكثفة شنها على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت "الدعم السريع"، في بيان على منصة "إكس"، إنه "منذ وصول وفدها إلى جنيف (السويسرية)، كثف الطيران الحربي للجيش السوداني غاراته على مناطق مأهولة بالسكان، مرتكباً جرائم شنيعة أودت بحياة مئات المواطنين".

وأضافت أن غارات الجيش "خلفت دماراً كبيراً في البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والأسواق، ومحطات المياه، والمدارس، والكباري، ودور العبادة، وحظائر الماشية".

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 وبيّنت "الدعم السريع" أن "الطيران الغادر نفذّ بأوامر قادة الجيش قصفاً ممنهجاً بلغ أكثر من 27 طلعة جوية خلال أسبوع".

وأكدت رصد سلسلة غارات جوية بدأت يوم الخميس الماضي، واستمرت يوميًا حتى يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت مناطق في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، لافتًا إلى وجود عشرات الجرحى ما قد يضاعف عدد الضحايا.

وذكرت أن "الانقلابيين والحركة الإسلامية الإرهابية يسعون من وراء الهجمات الهمجية إلى تأكيد عدم اكتراثهم بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء معاناة السودانيين، ومحاولة يائسة لتصدير مواقف عن انتصارات فشلوا في تحقيقها أمام قوات الدعم السريع في جبهات القتال، لذلك لجؤوا إلى سيناريو "الأرض المحروقة" واستهداف الأبرياء على أسس جهوية ومناطقية بغيضة".

 

ونوهت قوات الدعم السريع إلى أنها ظلت تدين الأفعال غير الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء.

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كما أكدت قوات الدعم السريع عزمها إنهاء سطوة العصابة الفاسدة التي أورثت البلاد الفقر والفشل، موضحة أن الطريق الصحيح لمعالجة أزمة البلاد يكمن في تحرير الجيش والنأي به عن السياسة.

السودان

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