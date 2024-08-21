أحبطت القوات الجنوبية في اليمن، مساء الثلاثاء، "هجوماً انتقامياً" نفذه مسلحون من تنظيم "القاعدة" على موقع عسكري، شرقي محافظة أبْين، بعد مقتل اثنين من أبرز قادة التنظيم الميدانيين.

وقال المتحدث باسم القوات الجنوبية، المقدم محمد النقيب، لـ "إرم نيوز"، إن "قوات الحزام الأمني، تصدت لهجوم شنه عناصر التنظيم المتشدد، ردًا على مقتل اثنين من أخطر قيادات التنظيم، قبل يومين، شرقي (مودية)".

وأضاف أن الهجوم استهدف "موقعاً عسكرياً للقوات الجنوبية المشتركة، في (وادي الجزع) بين قريتيْ (امبقيرة) و(امصرة) في محافظة أبْين".

وأكد النقيب أن الهجوم "مُني بالفشل وتم تكبيد التنظيم خسائر بشرية وسط ملاحقة بقايا عناصره في شعاب المنطقة".

في ذات الإطار، ذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية أن جندياً من قوات "الحزام الأمني"، قُتل خلال التصدي لهجوم "القاعدة".

وأشار إلى أن وحدات من القوات المشتركة المشاركة في عملية "سهام الشرق" العسكرية ضد "القاعدة"، نفذت حملة عسكرية واسعة في المنطقة، لتعقب عناصر التنظيم التي لاذت بالفرار.