الضفة الغربية.. اقتحامات متواصلة ومخيم العروب "في قلب العاصفة"

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الجيش الإسرائيلي واصل، فجر الخميس، عمليات الاقتحام شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات إسرائيلية، في توقيتات متزامنة، مدينة نابلس، ومخيم العروب شمالي الخليل، ومخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وتمت عملية اقتحام نابلس بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا حيث داهمت إحدى البنايات.

ووفقاً لمصادر، فإن عددا كبيرا من آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب، وانتشرت في عدد من أحيائه، وجابت شوارع وأزقة في المخيم.

وداهمت القوات عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن "العملية العسكرية الكبيرة" شمالي الضفة الغربية، مع قوات الأمن حرس الحدود، في جنين وطولكرم.