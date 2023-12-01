"عملية القدس" بين التداعيات السلبية والإيجابية لحماس

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، تبنيها لهجوم إطلاق النار في القدس الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، حيث قالت الحركة في بيان رسمي لها إنها تتبنى عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة التي نفذها شقيقان من المدينة، مضيفة، أن "على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق، فأبطالنا مستنفرون للثأر".

وبشأن ذلك، علّق الباحث في الشأن السياسي يحيى قاعود على عملية إطلاق النار قائلًا: "جاء توقيت هذه العملية من قبل حركة حماس في توقيت تشتد فيه مفاوضات الدوحة المستمرة منذ عدة أيام لبحث سبل وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة المحتجزين".

وأضاف قاعود لـ"إرم نيوز"، "هدفت العملية في القدس إلى إيصال رسالتين؛ الأولى، أن حماس في حال رفضت إسرائيل تمديد الهدنة المؤقتة واستأنفت العمليات القتالية داخل قطاع غزة صباح الجمعة، بأنها جاهزة لأن تضغط على إسرائيل في مناطق أخرى في فلسطين، وتتحرر من حالة الضغط التي تمارسها إسرائيل أثناء المفاوضات".

ووفق قاعود، فإن "حماس من خلال هذه العملية تريد أن تقول إنه لا يزال لها اليد الطولى من خلال استنفار مقاتليها في الضفة الغربية والقدس للبرهنة على مصطلح وحدة الساحات الذي تموله إيران لكل أذرعها في المنطقة بدءًا بالحوثيين وليس انتهاءً بالمقاتلين في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان".

وأشار إلى أن "اليمين الشعبوي الإسرائيلي ومنذ تنفيذ العملية في القدس ينشر دعاية مفادها أن منفذي العملية هم أسرى سابقون ينتمون إلى حركة حماس في إشارة إلى أن الأسرى المتواجدين داخل المعتقلات هم مقيدو الحرية بسبب قيامهم بأعمال عدائية تجاه المواطنين الإسرائيليين".