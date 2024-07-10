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العالم العربي

بزشكيان يبعث رسالة إلى إسماعيل هنية

بزشكيان يبعث رسالة إلى إسماعيل هنية
مسعود بزشكيانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 8:59 م

أفادت وكالة مهر للأنباء، إن الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، بعث برسالة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مجيبا على رسالته، التي كان قد هنأه من خلالها بانتخابه رئيسا لايران.

وقال بزشكيان في الرسالة لهنية: "نؤكّد أنّ إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف" على حد تعبير الوكالة.

وأضاف بزشكيان ف رسالته " أثق بأنّ الشعب الفلسطيني وفي ظل صموده التاريخي وبطولات مقاوميه سيحقّق النصر".

وأعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأربعاء، أن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ستُجرى يوم الأحد 28 يوليو/تموز الجاري.

وذكر موقع خامنئي في بيان له: "ستقام مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية يوم الأحد 28 يوليو/تموز الجاري، ليبدأ عمله رئيسا للجمهورية".

 وأضاف الموقع: "سيقام في حسينية مؤسس النظام روح الله الخميني بطهران، بحضور كبار المسؤولين في البلاد".

حركة حماسإيران

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