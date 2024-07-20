قال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تنسق مع إسرائيل بشأن غاراتها الجوية في اليمن، السبت، ولم تشارك فيها.

وأضاف في بيان نقلته "CNN بالعربية"، "كنا على اتصال منتظم ومستمر مع الإسرائيليين في أعقاب الضربة في تل أبيب، التي قتلت مدنيًا إسرائيليًا صباح الجمعة، وندرك تمامًا ونعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأكد أنه "لم تشارك الولايات المتحدة في الضربات التي وقعت، السبت، في اليمن، ولم ننسق أو نساعد إسرائيل في الضربات. نحيلكم إلى الإسرائيليين لمزيد من المعلومات".

في حين قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى إحاطة بشأن "التطورات" في الشرق الأوسط، بعد تأكيد كل من الجيش الإسرائيلي والحوثيين في اليمن، شن غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة غرب اليمن.

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وأضاف مسؤول في البيت الأبيض: "اليوم، تلقى الرئيس بايدن إحاطة بشأن التطورات في الشرق الأوسط من جون فينر، مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي".

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية المتمردين الحوثيين في ميناء الحديدة غرب اليمن، بعد يوم من إعلان الجماعة المدعومة من إيران عن هجوم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشن الغارات الجوية في اليمن.