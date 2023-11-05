الحوثيون وحرب غزة.. استغلال لخدمة المصالح ودعم دعاية إسرائيل وإيران

قال مندوب اليمن لدى "اليونسكو" الدكتور محمد جُميح، إن الهدف الرئيس الذي تسعى ميليشيات الحوثي لتحقيقه من وراء توجيه ضربات عسكرية باتجاه إسرائيل، هو "ركوب الموجة، ومحاولة تجيير نضال الفلسطينيين لمصلحة طهران، عبر الارتزاق والكسب الإعلامي والسياسي والمالي".

وأضاف جُميح في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "يسعى عادة ما يسمى بـ(محور المقاومة) إلى إثارة الضجيج والشعارات والتهييج، في وسائل الإعلام، من أجل الكسب السياسي خارجيًّا وداخليًّا، والحوثيون كذلك".

ودلّل جُميح على ذلك بقوله: "إن الطائرات المُسيّرة والصواريخ التي يطلقها الحوثيون، لم تُصب الكيان الصهيوني بأذى، فهي تنفجر في الجو، ومعروف أنها غير دقيقة، وبالتالي فإن أثرها صفري على إسرائيل".

وقال: "وبما أنها لم تضر إسرائيل، فإنها أفادتها فائدة كبيرة، على عادة إسرائيل في الاستفادة من الشعارات والهجمات التي لا تصيبها، فإنها تستفيد منها إعلاميًّا ودبلوماسيًّا وسياسيًّا، بالترويج لفكرة أنها مستهدفة من بضع دول، تُمارس ضدها حرب إبادة إقليمية".

إسرائيل في صورة الضحية

وأضاف جُميح: "وهو ما تروج له وسائل إعلام وساسة غربيون، يقولون بأن إسرائيل تتعرض لحرب إبادة من دول متعددة، من إيران ومن سوريا ومن العراق ومن اليمن، ويضخمون من هذه الصواريخ، وأثر هذه الطائرات المسيرة، كما إنهم يضخمون أيضًا من شعارات الموت لإسرائيل، ويتحدثون عن إرادة عربية وإسلامية شاملة وعامة وطامة من أجل إبادة إسرائيل، لافتًا إلى أن ذلك "يمنح إسرائيل الظهور في صورة الضحية، ويخفي عنها الظهور بصورة الجلاد، ويغسل عن يديها جرائم ودماء الأهالي في قطاع غزة، والضفة الغربية".