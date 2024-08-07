أكد هيرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته على "جاهزية قياسية وستكون قادرة على شن هجمة سريعة في كل مكان، على حد تعبيره.

وقال هاليفي، خلال زيارته قاعدة "تل نوف" الجوية: "سنكون قادرين على شن هجمة خاطفة وسريعة للغاية، على كل مكان في لبنان وغزة وكل مكان في الشرق الأوسط، فوق الأرض وتحت الأرض".

وأضاف: "سنوجه رسالة في غاية الوضوح لأعدائنا مفادها أن الذين اعتدوا علينا، والذين يتحدثون في كل خطاب عن كيفية تدمير دولة إسرائيل، سنضربهم وسنواصل زيادة قوتنا".

وتلقى هاليفي خلال الزيارة إحاطة عملياتية حول نشاطات سلاح الجو، وزار الوحدات المختلفة، وأجرى حوارًا مع المجندين النظاميين ومجندي الاحتياط من أسراب ووحدات القاعدة، وفق البيان.

وتعليقاً على اختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس، قال هاليفي: "لا يثنينا تغيير مسماه الوظيفي عن مواصلة البحث عنه، بل يشجعنا على الاجتهاد في العثور عليه ومهاجمته، ليتم استبداله مرة أخرى".