حشدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، مزيدًا من السفن الحربية والمقاتلات وأرسلتها إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة بـ"رد قاس" على إسرائيل على خلفية عملية الاغتيالات الأخيرة.

وتتوقع الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ووكلائها تهديداتهم بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر الأربعاء، في طهران، مع احتدام حرب غزة، واغتيال المسؤول العسكري البارز في ميليشيا حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية فيما لم تؤكد أو تنفي تل أبيب الأمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاستعدادات الأمريكية بالكثافة نفسها التي كانت عليها قبل 13 أبريل/ نيسان عندما شنت إيران هجوما على الأراضي الإسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وفي ذلك الوقت، نجحت إسرائيل في إسقاط كل الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبا وبلغ عددها نحو 300، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

ويوم الخميس، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر قوات عسكرية دفاعية أمريكية جديدة لدعم إسرائيل في مواجهة تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

من جهتها، ذكرت "سي أن أن" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بالتوجه إلى الشرق الأوسط لتحل مكان نظيرتها "ثيودور روزفلت"، التي تعمل حالياً في خليج عُمان.

و"أبراهام لينكولن" توجَد حالياً غرب المحيط الهادئ، وفق "إيه بي سي نيوز"، لكن الشبكة لم تؤكد متى ستصل حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن "ثيودور روزفلت"، وصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي، والتي تشمل منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي في 12 يوليو 2024.

بدورها كشفت صحيفة "واشنطن بوست" السبت، أن واشنطن نشرت 12 سفينة حربية في مناطق متفرقة بالشرق الأوسط، من بينها مجموعة "واسب" البرمائية الجاهزة، وهي قوة مهام برمائية مكونة من 3 سفن تضم أكثر من 4000 من مشاة البحرية والبحارة، مع تصاعد التوترات إثر الاغتيالات أخيرة.

كما أمر وزير الدفاع الأمريكي بإرسال سرب من المقاتلات إلى المنطقة.

وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة ستعزز استعدادها لنشر المزيد من الدفاعات الأرضية ضد الصواريخ البالستية في منطقة الشرق الأوسط.