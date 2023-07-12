إصابة 3 عناصر بحزب الله في قصف إسرائيلي استهدف برجا للمراقبة
قصفت طائرة بدون طيار مساء اليوم الأربعاء، برج مراقبة في جنوب لبنان تابعا لحزب الله.
وأكدت مصادر محلية وقوع إصابات نتيجة القصف.
من جانبه منع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، المدنيين، من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا بعد إصابة 3 من عناصر حزب الله أثناء تصديهم للطائرة بدون طيار.
من جانبها قالت قناة "أم تي في" اللبنانية، إن "الاحتلال الإسرائيلي ألقى قنبلة على 3 شبان عند بركة ريشة بين الناقورة وصور أدّت إلى إصابتهم، ويُرجّح أن يكونوا عناصر في حزب الله".
وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" إن حزب الله أعلن حالة التأهب للرد على "العدوان".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "فرقنا أشخاصا حاولوا تخريب السياج الأمني عند الحدود مع لبنان".
من جهتها قالت القناة 12 العبرية، إن هناك استفزازات على الحدود اللبنانية، تمثلت بمحاولة تخريب للسياج الحدودي و إطلاق ألعاب نارية باتجاه منطقة المطلة، ورد الجيش الإسرائيلي على ذلك بإطلاق النار في الهواء.