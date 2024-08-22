العراق.. اشتباكات بين عناصر من الجيش و"الحشد الشعبي" | إرم نيوز

اندلع اشتباك مسلح اليوم الخميس، بين عناصر من الجيش العراقي وأفراد فصيل مسلح ينتمي إلى "الحشد الشعبي" في مدينة كربلاء خلال مسيرة للزوار المتوجهين للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، وفق ما ذكرت مصادر أمنية.

وجرى تبادل لإطلاق النار وسط جمع كبير من الزوار قرب حاجز تفتيش تابع للجيش، وعلى إثره تم اعتقال 6 من أفراد "الحشد الشعبي" المتورطين بالحادث، بحسب ما قال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية.

وأوضح المسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع في كربلاء على بعد 5 كيلومترات من المدينة القديمة، حيث يتجمع مئات الآلاف من الزوار الشيعة للوصول إلى ضريح الإمام الحسين.

وتُعد هذه المناسبة من أكبر المناسبات الدينية لدى الطائفة الشيعية، وتعني مرور أربعين يوما بعد العاشر من محرم، تاريخ مقتل الإمام الحسين.

واندلع الاشتباك عندما حاولت 4 مركبات من قوات "الحشد" عبور حاجز تفتيش للجيش، على طريق مخصص للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات، بحسب مسؤول وزارة الداخلية.

ومنع الجنود الآليات من المرور، وأطلق الطرفان النار في الهواء، بحسب المصدر نفسه، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأكد مسؤول في "الحشد الشعبي"، رفض الكشف عن هويته، أن قوة من مديرية أمن "الحشد" أرسلت إلى مكان الحادث أوقفت 6 منتسبين للمؤسسة ومتورطين في الاشتباك.

وأضاف أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المتسبب في فتح النيران وسط الزوار".

وحتى بعد أن تم دمج الحشد الشعبي ضمن قوات الأمن العراقية تحت قيادة رئيس وزراء البلاد، تحدث بين الحين والآخر توترات ومناوشات بين عناصر من الحشد ومؤسسات أمنية أخرى، حتى في العاصمة بغداد أحيانا.

ومنذ 6 أغسطس الجاري دخل العراق نحو 2,9 مليون زائر للمشاركة في إحياء ذكرى الأربعين، بحسب أرقام رسمية، معظمهم من الإيرانيين.