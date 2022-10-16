محللون: تحرك عباس نحو روسيا "مغامرة كبيرة"

حذّر محللون سياسيون فلسطينيون، من أن ما وصفوها بمحاولات الرئيس محمود عباس، للابتعاد عن أمريكا كوسيط في عملية السلام مع إسرائيل، قد تؤدي إلى "قطيعة دولية" للفلسطينيين، معتبرين أن محاولة "التحرك" باتجاه روسيا، "مغامرة كبيرة".

وأثارت تصريحات عباس، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها عدم ثقته بالولايات المتحدة، ورفضه لانفرادها بالعملية السياسية مع إسرائيل، غضبًا أمريكيًا، وسط تساؤلات حول إمكانية نجاحه بإيجاد بديل عن واشنطن لعملية السلام.

وعبر مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن شعور واشنطن بـ"خيبة أمل عميقة" من تصريحات عباس لبوتين.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن "التصريح الأمريكي يمثل أول رد من إدارة بايدن على الانتقادات المتصاعدة من المسؤولين الفلسطينيين، خاصة في ظل الاتهامات لواشنطن بالفشل في الضغط على إسرائيل، والتركيز على التسهيلات الاقتصادية بدلًا من الحل السياسي".

وأوضحت أن "تصريحات عباس جاءت بعد أقل من أسبوع على استضافة واشنطن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وهو اللقاء الأول بعد إغلاق إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب منظمة التحرير، العام 2018".

وتابعت الصحيفة: "المسؤولون الأمريكيون أكدوا لحسين الشيخ الالتزام الأمريكي بحل الدولتين؛ لكن المسؤولين الفلسطينيين ما زالوا بانتظار وفاء واشنطن بوعودها بإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".

وبحسب الصحيفة، فإن "بايدن واحد من أوائل القادة الأمريكيين الذي لم يسعَ لتقديم مبادرة للسلام، وذلك لأنه يرى أن الظروف غير مهيأة لإجراء مفاوضات عالية المخاطر، بسبب ضعف السلطة الفلسطينية، وحالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل".

تحركات فلسطينية

ويرى محللون سياسيون أن تصريحات عباس "تعكس حالة عدم الثقة الفلسطينية بالولايات المتحدة، وتكشف حجم الخلافات الكبيرة بين الجانبين"، مستبعدين إمكانية "نجاح الفلسطينيين في إيجاد بديل دولي عن أمريكا في عملية السلام".

وقال أستاذ العلوم السياسية، مخيمر أبو سعدة، إن "السلطة الفلسطينية ونتيجة التجاهل الأمريكي لملف التسوية والتركيز على الجانب الاقتصادي، تبحث بشكل حثيث عن بديل فعلي لقيادة ملف المفاوضات مع إسرائيل".

وأوضح أبو سعدة، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك يعكس حالة الإحباط الفلسطيني من التجاهل الأمريكي لعملية التسوية"، مستدركًا بالقول: "لكن هذا التحرك باتجاه روسيا محفوف بالمخاطر بسبب الصراع الدولي والعقوبات المفروضة على موسكو".

ورجح أبو سعدة "فشل المساعي الفلسطينية لإيجاد بديل عن الولايات المتحدة أو إيجاد دور مناسب لروسيا في ملف التسوية"، مشددًا على أن "خصوصية القضية الفلسطينية وحساسيتها تجعل من الصعب على الفلسطينيين الانحياز لأي طرف دولي على حساب طرف آخر".

وأضاف: "محاولات عباس للابتعاد عن الولايات المتحدة خطيرة، ويمكن أن تؤدي به إلى قطيعة دولية للفلسطينيين، خاصة أن واشنطن وحلفاءها في أوروبا لا يرغبون بأي دور لروسيا وبوتين في العالم"، مؤكدًا أن "تلك المساعي محكومة بالفشل".

وأشار إلى أن "إسرائيل بدورها لن تقبل بأي طرف دولي بديلًا عن واشنطن التي تراعي بشدة المصالح الإسرائيلية، وتعمل انطلاقًا من الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها الإستراتيجية"، لافتًا إلى أن ذلك "يصعب مهمة الرئيس الفلسطيني".

وبين أن "الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين صعبة للغاية، كما أن السلطة الفلسطينية لا يمكن لها تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلق بسحب الاعتراف بإسرائيل، في ظل التشابك الكبير بالعلاقة مع تل أبيب وواشنطن"، وفق تقديره.

من ناحيته، قال المحلل السياسي طلال عوكل، إنه "على الرغم من العلاقة التاريخية بين السلطة الفلسطينية وروسيا، إلا أنه من المبكر لأوانه الحديث عن تحرك فلسطيني نحو التحالف مع موسكو على حساب العلاقة مع واشنطن".

وأضاف عوكل لـ"إرم نيوز" أن "محاولة عباس التقرب من روسيا مغامرة كبيرة وقد تكلف الفلسطينيين ثمنًا باهظًا".

علاقة بأدنى مستوياتها

بدوره، أكد المحلل السياسي، سهيل كيوان أن "تصريحات عباس لن تكون ذات تأثير على العلاقة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين الجانبين في أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات"، بحسب تعبيره.

وأوضح كيوان لـ"إرم نيوز"، أن "انشغال إدارة بايدن بالملفات الدولية يحول دون وجود أي احتكاك سياسي بين الجانبين"، متابعًا أن "الفلسطينيين يدركون جيدًا طبيعة الانحياز الأمريكي لإسرائيل، وهم على دراية تامة بعدم قدرتهم على إيجاد بديل عن واشنطن لعملية التسوية".

واعتبر كيوان أن "دخول أي طرف دولي جديد على خط المفاوضات يحتاج لموافقة إسرائيل"، مضيفًا أن "تل أبيب لا يمكن لها التخلي عن العلاقة مع واشنطن، وبالتالي فإن محاولات الرئيس الفلسطيني بهذا الجانب لن تنجح".

وبحسب المحلل السياسي، فإن "تصريحات عباس أمام نظيره الروسي تمثل رسالة للولايات المتحدة، ومحاولة للضغط عليها من أجل التحرك بالملف الفلسطيني، علاوة على أنها تعبير عن خيبة الأمل الفلسطينية من نتائج زيارة حسين الشيخ لواشنطن".

وأضاف: "بتقديري زيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأمريكا ولقاؤه بالمسؤولين في إدارة بايدن لم تحقق أي نتائج تذكر، كما أن تصريحات عباس لن تعدو كونها محاولة للفت أنظار واشنطن من أجل طرح أفكار للتسوية".