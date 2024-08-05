دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في القاهرة، اليوم، أن "الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة".

وأضاف أن الرئيس المصري استعرض مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث إلى أن الآراء توافقت خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، "وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية"، مع أهمية استمرار جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعا معيشية وصحية غير إنسانية.