تعرضت قاعدة "أبو حجيرة" العسكرية التي تضم قوات أمريكية، وتقع على الحدود بين العراق وسوريا، اليوم الخميس، لهجوم بطائرات مسيّرة.

وذكرت مصادر أن الهجوم تم بواسطة طائرتين مسيرتين انقضاضيتين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط.

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وقالت "سنتكوم"، في بيان لها عبر منصة "إكس"، إن المقاتلات "وصلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في 8 أغسطس/آب".

وأوضحت القيادة المركزية أن هذه الخطوة تأتي "كجزء من تحركات تموضع القوات الأمريكية في المنطقة وللتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات التي تدعمها".

وتتأهب الولايات المتحدة لرد إيران على مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران، في سلسلة من الاغتيالات لقادة كبار في الحركة مع احتدام الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.