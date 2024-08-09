‎أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن بدء عملية عسكرية هجومية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 من القوات الإسرائيلية والمعروفة بقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي بدأت عملها العسكري في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس.

وأشارت إلى أن العملية جاءت ردًا على عمليات إطلاق القذائف والصواريخ من تلك المناطق تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

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وشهدت خان يونس منذُ يوم أمس الخميس، حالات نزوح لعشرات الآلاف من المدنيين تجاه مناطق غرب المدينة، لا سيما منطقة "المواصي".

وتعرضت مدينة خان يونس إلى 3 عمليات عسكرية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اثنتان منها خلال شهر واحد فقط، حيث شهدت المدينة عملية عسكرية قبل نحو ثلاثة أسابيع واستمرت لمدة أسبوع كامل.