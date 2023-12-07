تقرير: صفقات التكنولوجيا الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ عقد

أفاد تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، بأن صفقات التكنولوجيا الإسرائيلية واكتتاباتها، انخفضت لأدنى مستوى لها منذ 10 سنوات في عام 2023 بعد الحرب على غزة، والاحتجاجات لأشهر التي شهدتها البلاد، إضافة إلى الانكماش العالمي الذي أضر بالصناعة المحلية، وفق موقع "بلومبيرغ" الأمريكي.

وبحسب التقرير، كان هناك 45 صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية هذا العام، مقارنة بـ 16.9 مليار دولار في العام السابق، لتسجّل أدنى قيمة إجمالية للصفقة منذ عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن أكبر عملية استحواذ كانت شراء شركة "Palo Alto Networks" لشركة "Talon" الناشئة مقابل 625 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، كان ما يقرب من نصف جميع الصفقات متعلقة بالأمن السيبراني، إذ مثلت التكنولوجيا حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وأكثر من نصف صادراتها.

وأضاف التقرير أن تمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية، انخفض بشكل كبير في عام 2023، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وأشهر من الاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية.

وكشف، أنه "منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر، تم استدعاء الآلاف من العاملين في مجال التكنولوجيا أيضًا للخدمة العسكرية الاحتياطية؛ ما يضع ضغطًا آخر على الشركات".

كما لفت التقرير إلى أن من الصعب ومن السابق لأوانه، معرفة إلى أين سيصل كل هذا، ولكن ليس هناك شك في أن نتائج الحرب والتطورات السياسية والمجتمعية التي تلتها ستكون حاسمة لمستقبل إسرائيل ومكانتها.

المصدر: موقع "بلومبيرغ" الأمريكي