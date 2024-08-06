هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الإثنين، "النظام الإسرائيلي"، واصفا إياه بأنه "عصابة إجرامية قاتلة".

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، فجر يوم الأربعاء الماضي.

وكتب خامنئي على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن "النظام الصهيوني ليس حكومة؛ إنها عصابة إجرامية وعصابة قاتلة وعصابة إرهابية".

ونشر خامنئي مع تدوينته صورة لكبار القيادات الإسرائيلية وهم يرتدون زيًا بوليسيًا إنجليزيًا ويحملون مسدسات، وتبدو يد طفلة غارقة ولعبة عائمة على بحر من الدماء.

وعقب اغتيال هنية في هجوم على مقر إقامته في طهران، أعلن خامنئي في بيان له "نعتبر من واجبنا أن نثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي حدثت على الأراضي الإيرانية".

وكان هنية قد توجه إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي.