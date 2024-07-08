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العالم العربي

"الأرض مقابل الرهائن".. نائب إسرائيلي يقترح خطة "مجنونة"

"الأرض مقابل الرهائن".. نائب إسرائيلي يقترح خطة "مجنونة"
زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوارالمصدر: (أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير
08 يوليو 2024، 7:52 ص

اقترح النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين من حزب "القوة اليهودية" الإسرائيلي خطة غريبة لاستعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة، وفق قناة "i24NEWS" العبرية.

وطالب كوهين في مقابلة مصورة بضم الأراضي حتى عودة الأسرى. إما أن تحضروا لنا الرهائن، أو نستولي في كل مرة على نصف كيلومتر، إنها خطة مجنونة أعمل عليها منذ سنوات عديدة، هذه هي الطريقة التي يجب أن نتحدث بها معهم، وليس بأي طريقة أخرى".

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وأضاف: "في مقابل كل منطقة مساحتها نصف كيلومتر يتم ضمها، نحتاج إلى المضي قدمًا في التنمية، مع وجود نصب تذكاري حتى يمر أحفاد يحيى السنوار بعد 20 عاما ويقولون هذا بسبب ما فعله جدي بمواطني إسرائيل".

جاء ذلك بعد أن قطع آلاف من المحتجين الإسرائيليين طرقات سريعة وتقاطعات طرق في أنحاء شتى من البلاد للمطالبة بإبرام صفقة إفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات تشريعية فورية.

واستهدف المحتجون مقار إقامة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست المرتبطين بالتحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالب المتظاهرون نتنياهو بعدم إفشال صفقة التبادل وبتقديم المصلحة العامة على اعتباراته ومصالحه الشخصية كذلك بإجراء انتخابات مبكرة.

حركة حماسحرب غزةإسرائيل

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