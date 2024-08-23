وصف البيت الأبيض المباحثات بشأن غزة، بأنها "بناءة"، نافياً المعلومات عن أنها "على وشك الانهيار".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن المؤشرات الأولية في القاهرة تشير إلى أن المباحثات "بناءة"، مشيرا إلى أنه من المقرر استمرارها. حسب وكالة "رويترز".

وأعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري لبحث مسألة التوصل إلى اتفاق في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، في محاولة للتغلب على العقبات المتبقية.

يأتي ذلك في وقت يجتمع فيه مفاوضون في القاهرة، لبحث التصول إلى اتفاق ما زال ينظر إليه على أنه "صعب المنال".

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وقال كيربي: "نحن في القاهرة. وهم في القاهرة. نحن بحاجة إلى مشاركة حماس، ويجب أن نبدأ في بحث الجوانب الأساسية... لهذه التفاصيل. وهذا ما سنركز عليه هنا في اليومين المقبلين".

وأضاف: "الأمور في تقدم"، نافياً بعض التقارير الإخبارية التي أفادت بأن المحادثات على وشك الانهيار.

ويقضي بايدن عطلة لمدة أسبوع في مزرعة في وادي سانتا ينز بولاية كاليفورنيا ويراقب عن كثب محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وجاءت المحادثتان الهاتفيتان بعد أن وصف البيت الأبيض المحادثات في القاهرة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأنها "بناءة"، وحث جميع الأطراف على التعاون للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.

ومن بين القضايا التي تشكل موضوعا للمفاوضات المكثفة إصرار إسرائيل على السماح لها بالاحتفاظ بقوات على طول ممر فيلادلفيا البري بين مصر وغزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن المباحثات ستستمر اليوم الجمعة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك، الممثلين لواشنطن.

وأضاف كيربي أن حماس يجب أن تشارك في المفاوضات التي ضمت أمس الخميس مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لكن دون مفاوضين من حماس.