تقرير عبري: هذه أبرز العوامل التي تنذر باندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة

سلط تقرير عبري الضوء على العوامل الرئيسية التي تنذر باندلاع انتفاضة جديدة ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، أبرزها سياسة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وعمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترا أمنيا غير مسبوق زادت حدته مع بداية العام الحالي، الأمر الذي أدى لاستشهاد أكثر من 60 فلسطينيًا وإصابة المئات بعمليات عسكرية إسرائيلية في مدن الضفة.

سياسات بن غفير

وقال التقرير، الذي أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والتي بدأت ملامحها في مارس/آذار من العام الماضي على شكل اضطراب عنيف في الميدان تختلف عن سابقاتها وتتسارع ببطء".