البرهان: نقبل بأي مبادرة تركية لإيقاف حرب السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.

وتلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أطلعه فيه على ما وصفه بـ"خروقات قوات الدعم السريع".