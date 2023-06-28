العالم العربي
البرهان: نقبل بأي مبادرة تركية لإيقاف حرب السودان
أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.
وتلقى البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أطلعه فيه على ما وصفه بـ"خروقات قوات الدعم السريع".
وأكد أردوغان، خلال الاتصال، جاهزية الحكومة التركية لمواصلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وأفاد باستمرار المستشفى التركي، بمنطقة "نيالا" في جنوب إقليم دارفور، تقديم الخدمات الطبية خلال هذه الظروف التي يمر بها الشعب السوداني.
وعشية عيد الأضحى المبارك، احتدمت المعارك في الخرطوم الثلاثاء، عقب سيطرة "الدعم السريع" على مقر رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية، ويتركز القتال الدائر في الخرطوم بين الجيش و"الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو، في محيط قواعد عسكرية.