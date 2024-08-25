شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على بذل كل ما يمكن واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ من أجل الدفاع عن البلاد، على حد قوله.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" التي عقدت في المقر المحصن تحت الأرض في "الكرياه": "في وقت مبكر من الصباح رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل، وبالتشاور مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، أصدرنا تعليمات للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإحباط التهديد".

وأكد نتنياهو أن "الجيش يعمل بقوة لإحباط التهديدات، ودمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى الشمال، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى".

وأضاف: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".

بالتزامن مع ذلك، ذكرت القناة 12 العبرية، أن تعليمات صدرت للوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي بفرض حظر كامل على المقابلات الإعلامية حتى إشعار آخر.

وعقد "الكابينيت" اجتماعه عقب إطلاق ميليشيا "حزب الله" اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على مقتل القيادي فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية، قبل عدة أسابيع.

وقال الحزب، في بيان هو الثاني له منذ بدء هجومه: "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أُطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو".

وأشار إلى أن هجماته طالت 11 قاعدة وثكنة عسكرية "تم استهدافها وإصابتها" في شمال إسرائيل والجولان السوري، معلنًا الانتهاء من "المرحلة الأولى" من الرد على اغتيال شكر.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.