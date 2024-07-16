"الدعم السريع": جماعات إرهابية تقاتل مع الجيش السوداني

أكدت قوات الدعم السريع، أن الجيش السوداني استعان بمجموعات إرهابية من تنظيم "داعش"، وكتائب جهادية مرتبطة بمجموعات إرهابية معروفة، للقتال معه في الحرب الحالية.

واعتبرت القوات في بيان، حديث وزير الداخلية خليل باشا سايرين، عن وجود مجموعات إرهابية مُسلحة التحقت بقوات الدعم السريع، مفارقة غريبة ومحاولة بائسة لتصدير الاتهامات جزافًا، ووصفت التصريحات بأنها تجافي الوقائع على الأرض.

وأضافت القوات عبر منصة "إكس" أن "هذه الادعاءات تأتي لصرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم الشنيعة والأفعال الوحشية لعناصر ميلشيات البرهان وكتائب الجماعات المتطرفة، والتي جسدتها حوادث جز الرؤوس والتمثيل بجثث القتلى والضحايا المدنيين".

وأكدت أن "قيادة الجيش موالية بالكامل لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث أقرت قيادته على الملأ بمشاركة كتائب الإسلاميين في الحرب وقيادتهم لها بفاعلية في دوائر اتخاذ القرار العسكري.

وأضاف البيان أنه "ليس خفيًا استعانة الجيش "المختطف"، بمرتزقة أجانب للقتال إلى جانبه في الحرب الدائرة داخل البلاد".

وقال إن "ميليشيا البرهان استنجدت منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023، بجهات وقوات أجنبية إرهابية من دول مختلفة للقتال ضد قوات الدعم السريع، وأن قوات الدعم السريع أسرت العشرات من عناصر الإرهابيين، كما سجلت مراصدها الخاصة قتل عدد منهم في المعارك".

وأكدت قوات الدعم السريع أنها "تمثل الآن القوة الوطنية الضاربة وتقاتل ضد جماعات الإرهاب لتحرير البلاد من قبضة جماعات الهوس الديني والتطرف، حتى تُعيد بناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية".