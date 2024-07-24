حذر قائد عسكري إسرائيلي سابق من تداعيات ما وصفها بـ"المكانة العالمية" التي يتمتع بها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قال العميد الإسرائيلي عوفر وينتر إن السنوار أصبح يتمتع بمكانة عالمية باعتباره صلاح الدين الأيوبي لهذا العصر، وذلك لأن "إسرائيل تتفاوض معه من أجل إعادة أسراها". حسب تعبيره.

وانتقد وينتر إدارة الحرب في غزة قائلاً إن طريقة إدارة الجيش للمعركة حتى الآن لم تخفق في حل الأزمة وحسب، بل أوصلت إسرائيل إلى وضع أسوأ بكثير مما كانت فيه وقت اندلاع الحرب.

وفي سياق مماثل كانت صحيفة "معاريف" العبرية نقلت عن القائد السابق للسجون الأمنية في إسرائيل، يعقوب إيمانويل، أن السنوار، كان يخيف حراسه خلال فترة اعتقاله، ويهددهم بأنه "سيستجوبهم يوماً".

وقال إيمانويل إن السنوار كان يهدد حراسه بالقول: "انتظروا، سيتم إطلاق سراحي يوما ما وسأستجوبكم".

وأشار المسؤول السابق إلى أن تلك العبارات كانت "تثير الخوف والقلق بين الحراس".

وفي ذات السياق

يُذكر أن السنوار، وهو من مواليد مخيم خان يونس، جنوبي قطاع غزة، واجه 4 أحكام بالسجن المؤبد بتهمة خطف وقتل جنود إسرائيليين، عام 1989، وأمضى أكثر من 20 عاماً في السجن.

وأطلق سراح السنوار عام 2011، وعيّنته حركة حماس رئيساً لها في قطاع غزة عام 2017.