حلقت مسيرات إسرائيلية لليوم الثاني تواليًا، في سماء جنوبي لبنان، وهي تبث عبر مكبرات الصوت رسائل ضد ميليشيا حزب الله.

وتداول نشطاء محليون ووسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، قالوا إنه التقط في أثناء تحليق مسيرة في أجواء بلدة كونين جنوبي لبنان.

ونشر الحساب الرسمي لصوت لبنان على منصة "إكس" تدوينة مرفقة بمقطع فيديو، قال فيها "طائرة درون فوق بلدتي بيت ياحون وكونين - بنت جبيل تبث رسائل باللغة العربية وتحرض على حزب الله".

ويُسمع في الخلفية عبر مكبر صوت تكرار عبارة "هذا من فضل حزب الله وحسن نصر الله (أمين عام الحزب)"، في إشارة إلى المواجهات المتصاعدة بين الميليشيا والجيش الإسرائيلي.

وكان سكان في مدينة بنت جبيل قد تداولوا، ليلة أمس الخميس، مقطعًا مماثلًا، بُثَّت خلاله العبارة ذاتها.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أكد مصدر مقرب من ميليشيا حزب الله صحة مقاطع الفيديو المتداولة، عادَّها "محرضة على حزب الله".

وتتصاعد المواجهات بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وباتت تنذر بحرب شاملة بعد أن توعدت إيران وحلفاؤها في المنطقة بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري البارز في ميليشيا حزب الله، فؤاد شكر، بالضاحية الجنوبية لبيروت.