تجدد القتال في الخرطوم بعد انتهاء الهدنة

ونقلت وكالة "رويترز"، عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا أصوات طائرات الجيش في أجواء أم درمان، وكذلك دوي النيران المضادة للطائرات التي تطلقها قوات الدعم السريع، ونيران مدفعية من قاعدة في شمال أم درمان وأصوات اشتباكات على الأرض في جنوب الخرطوم.

والهدنة المنتهية هي "الأحدث في عدة اتفاقات" عقدت من خلال محادثات بوساطة السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة، وقد تم خرقها عدة مرات.

وتبادل الطرفان، مساء أمس، الاتهامات في ما يتعلق باندلاع حريق كبير في مقر المخابرات، الذي يقع في مجمع دفاعي بوسط الخرطوم جرت حوله معارك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/ نيسان.