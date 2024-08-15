قتل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عنصرين من ميليشيا "حزب الله" اللبناني، في غارة على مدينة مرجعيون جنوبي لبنان.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية سيارة في ساحة مرجعيون، كانت تضم اثنين من عناصر "حزب الله"، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

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وتعدّ تلك أول غارة إسرائيلية تستهدف المدينة منذ بدء المواجهات مع تنظيم "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش: "قضت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على مخربيْن من حزب الله عملا في منطقة مرجعيون في جنوب لبنان".

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت لاحق، مقتل شخصين وإصابة 4 بجروح؛ جرّاء قصف إسرائيلي استهدف ساحة مدينة مرجعيون.

وأعلن "حزب الله" لاحقاً مقتل اثنين من عناصره هما حسين ياسين شعيتو ومحمد علي جهاد بدر الدين.