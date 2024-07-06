"العقبة الأخيرة".. إسرائيل ترفض شرط حماس لبدء وقف إطلاق النار

تعارض إسرائيل شرطا وضعته حماس للموافقة على المضي في مفاوضات وقف إطلاق النار، الذي ينص على تقديم تعهد مكتوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء.

وذكر موقع "واللا" العبري، أمس الجمعة، أن رئيس الموساد دافيد برنياع سافر إلى الدوحة؛ ليُبلغ المسؤولين القطريين بأن تل أبيب ترفض شرط حماس.

العقبة الأخيرة

وذكر الموقع أن طلب حماس بشأن التعهدات المكتوبة "يعد العقبة الأخيرة أمام انتقال المفاوضات إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة للاتفاق الخاص بإطلاق سراح الرهائن".

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بين الطرفين تتعلق بالبند (14) الذي ورد بالمقترحات الإسرائيلية، ويتطرق للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي يفترض أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة.

وينص هذا البند الذي كتبته إسرائيل على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر بـ"بذل كل جهد" من أجل أن تؤول المفاوضات إلى اتفاق، وأن يستمر وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.

وردَّت حماس على هذا البند، وطالبت بإزالة جملة "بذل كل جهد" واستبدالها بكلمة "ضمان".

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الرفض الإسرائيلي

وتدخَّلت الولايات المتحدة الأمريكية، واقترحت صيغة كحل وسط واستخدام كلمة "تعهد"، وهي كلمة أقل حدة من "ضمان"، ولكنها أكثر إلزامية من جملة "بذل كل جهد".

وعلَّق مصدر إسرائيلي، من دون كشف هويته للموقع، أنه في حال وافقت إسرائيل على شرط حماس بشأن التعهد الكتابي من جانب واشنطن والقاهرة والدوحة، فإنها ستستطيع وقتها تمديد أمد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق من دون سقف زمني.

وقال إن الموافقة قد تعني تجاوز فترة الـ42 يوما الخاصة بوقف إطلاق النار التي وردت في المقترحات بشأن المرحلة الأولى، وحينها يمكن أن ترفض حماس إطلاق سراح الأسرى الجنود والذكور البالغين أقل من 50 عاماً.

ولفت المصدر إلى أن سبب الرفض الإسرائيلي هو أن تل أبيب ستجد صعوبة وقتها في استئناف القتال في غزة، لأن ذلك سيعني أنها تنتهك الاتفاق.

وأردف أنه لو ظهرت إسرائيل على أنها انتهكت وقف إطلاق النار، ستصل إلى مرحلة يتخذ فيها مجلس الأمن الدولي قرارًا بفرض وقف إطلاق النار من دون إعادة الأسرى.

وثيقة تعهد إسرائيلية

وفي مطلع الشهر الماضي، كشفت قناة "أخبار 13" النقاب عن ضمانات أمريكية تطالب بها حماس، قبل أن تتعاطى على نحو عملي مع المقترح الذي عرضه الرئيس جو بايدن وقتها.

وكان بايدن قد عرض مقترحًا من إسرائيل لحركة حماس، يُطبَّق على 3 مراحل، ويستهدف إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وطالبت حماس واشنطن بضمانات مكتوبة، وأبلغت الأمريكيين عبر الوسطين المصري والقطري أن موقفها النهائي من المقترح مرهون بتلك الضمانات.

وأوضحت أن حماس تطالب أيضًا بوثيقة تعهد إسرائيلية مكتوبة، بأن تل أبيب ستلتزم بالاتفاق الذي ستسفر عنه المفاوضات، وأنها لن تعود إلى العمليات العسكرية في القطاع بعد تنفيذ مراحل المقترح الأمريكي.