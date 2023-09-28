العراق.. أبنية خالية من شروط السلامة والأمان تسبب كوارث إنسانية

وأضاف عبد الرحمن أن "قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، يؤكد ويشدد على ضرورة وجود شروط السلامة والأمان في الأبنية من مطافئ الحريق وكذلك مخارج الطوارئ، وعدم استخدام مواد البناء سريعة الاشتعال مثل "سندوتش بنل" باعتبارها مواد تشبه إلى حد كبير المشتقات النفطية".

وعزا المتحدث باسم الدفاع المدني وقوع حريق قاعة الأفراح بقضاء الحمدانية إلى وجود "سندوتش بنل" بالإضافة إلى استخدام الألعاب النارية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة، وما فاقم المشكلة، عدم وجود أي تطبيق لشروط السلامة والأمان.

وقال: "الفرق المختصة دائما ما تجري جولات تفتيش على الكثير من الأبنية في محافظات مختلفة للاطلاع على الالتزام بشروط السلامة والأمان، وتم اتخاذ الكثير من العقوبات والغرامات وغيرها بحق المخالفين"

وذكر بأنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك جولات مكثفة في كافة المدن بهدف نشر التوعية فيما يتعلق بشروط السلامة والأمان وإلزام أصحاب المباني بهذه الشروط".

وأضاف: "من يخالف الشروط يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، بل سيصل الأمر إلى الإغلاق، لمنع تكرار هكذا كوارث".

من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني عدنان الكناني، لـ"إرم نيوز"، إن "غالبية الأبنية في العراق سواء الحكومية أو الأهلية تخلو من شروط السلامة والأمان، وهذا بسبب ضعف الرقابة على تلك الأبنية من قبل اللجان المتخصصة من الدفاع المدني وغيرها، لافتا إلى أن ذلك "تسبب بوقوع كوارث جراء اندلاع بعض الحرائق كما حصل في السنوات السابقة، أو كما حصل في قاعة الأعراس أخيرًا".