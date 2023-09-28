العراق.. أبنية خالية من شروط السلامة والأمان تسبب كوارث إنسانية
تفتقر العديد من المباني في العراق إلى شروط السلامة والأمان الكافية، مما يجعلها أكثر عرضة للكوارث الإنسانية، خصوصا عند اندلاع الحرائق، رغم القوانين الصارمة لمحاسبة ملاك المباني غير الملتزمين بمتطلبات الأمن والسلامة.
وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في العراق العميد جودت عبد الرحمن، لـ"إرم نيوز"، إن "السبب الرئيسي لوقوع كارثة حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، هو عدم وجود شروط السلامة والأمان، وهذا الأمر مع الأسف يوجد في الكثير من الأبنية في المدن العراقية، وهو دائما ما يسبب الخسائر البشرية والمادية الكبيرة".
وأضاف عبد الرحمن أن "قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، يؤكد ويشدد على ضرورة وجود شروط السلامة والأمان في الأبنية من مطافئ الحريق وكذلك مخارج الطوارئ، وعدم استخدام مواد البناء سريعة الاشتعال مثل "سندوتش بنل" باعتبارها مواد تشبه إلى حد كبير المشتقات النفطية".
وعزا المتحدث باسم الدفاع المدني وقوع حريق قاعة الأفراح بقضاء الحمدانية إلى وجود "سندوتش بنل" بالإضافة إلى استخدام الألعاب النارية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة، وما فاقم المشكلة، عدم وجود أي تطبيق لشروط السلامة والأمان.
وقال: "الفرق المختصة دائما ما تجري جولات تفتيش على الكثير من الأبنية في محافظات مختلفة للاطلاع على الالتزام بشروط السلامة والأمان، وتم اتخاذ الكثير من العقوبات والغرامات وغيرها بحق المخالفين"
وذكر بأنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك جولات مكثفة في كافة المدن بهدف نشر التوعية فيما يتعلق بشروط السلامة والأمان وإلزام أصحاب المباني بهذه الشروط".
وأضاف: "من يخالف الشروط يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، بل سيصل الأمر إلى الإغلاق، لمنع تكرار هكذا كوارث".
من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني عدنان الكناني، لـ"إرم نيوز"، إن "غالبية الأبنية في العراق سواء الحكومية أو الأهلية تخلو من شروط السلامة والأمان، وهذا بسبب ضعف الرقابة على تلك الأبنية من قبل اللجان المتخصصة من الدفاع المدني وغيرها، لافتا إلى أن ذلك "تسبب بوقوع كوارث جراء اندلاع بعض الحرائق كما حصل في السنوات السابقة، أو كما حصل في قاعة الأعراس أخيرًا".
وبين الكناني أن "تلك الأبنية تخلو من منظومات الإطفاء المركزية، وتخلو من ممرات ومخارج الطوارئ، وما حصل في الحمدانية يمكن تكراره في قاعات وأبنية أخرى في المدن، فأغلب الأبنية تخلو من شروط السلامة والأمان"، داعيا إلى تفعيل "إجراءات حازمة وتطبيق شروط السلامة والأمان بكافة الأبنية الأهلية والحكومية".
وأضاف أن "هناك سيطرة لبعض الجهات المتنفذة السياسية والمسلحة على الكثير من الأبنية التي تبني بشكل غير قانوني، خصوصاً أن أرض القاعة التي احترقت في الحمدانية هي أرض تابعة للدولة والقاعة بنيت عليها بشكل غير قانوني وهذا ما أكدته كل المعلومات"، لافتا إلى أن ذلك يشير إلى أن الفساد هو "السبب الرئيس لكل كارثة إنسانية تحصل بأي محافظة كانت".
وكانت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، أعلنت في وقت سابق، أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس وصلت إلى (120) قتيلًا و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.