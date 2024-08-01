دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الخميس، منظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماع طارئ، على خلفية اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد مرافقيه شمال العاصمة طهران، فجر الأربعاء.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية أن باقري كني أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لبحث آخر المستجدات.

ونقل البيان عن باقري كني قوله، إن إيران ستستخدم "حقها المشروع في اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد إسرائيل، مهددًا تل أبيب بـ "ندم أبدي"، بحسب تعبيره.

وأضاف باقري كني أن "الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ضروري للتعامل مع هذه الجرائم الواضحة في اغتيال إسماعيل هنية والانتهاك الواضح للأمن القومي الإيراني".

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال في مراسم تشييع إسماعيل هنية في جامعة طهران، إن "جرائم إسرائيل سببها عجزها وعدم كفاءتها أمام المقاومين".

وأضاف أن إسرائيل "ترتكب خطأ إستراتيجيًّا باعتقاده أن استهداف قادة المقاومة سيؤثر في مسار الأحداث في المنطقة".

وقال قاليباف في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية جرائم" إسرائيل، معللًا ذلك بأن واشنطن "على دراية بها (الجرائم)" وأنها على "تنسيق تام" مع إسرائيل، مهددًا تل أبيب بدوره بأن "تدفع ثمنًا باهظًا".