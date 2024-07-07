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العالم العربي

رئيس المخابرات الأمريكية يزور القاهرة هذا الأسبوع

رئيس المخابرات الأمريكية يزور القاهرة هذا الأسبوع
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرينزالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
07 يوليو 2024، 4:10 م

 

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر رفيع المستوى أنه من المتوقع أن يزور مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز القاهرة هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر، "من المتوقع أن يتوجه رئيس السي.آي.إيه إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة".

وقال مصدر مطلع في وقت سابق من اليوم، إن بيرنز سيسافر أيضا إلى قطر هذا الأسبوع.

وأضافت القاهرة الإخبارية أن مصر ستستقبل أيضا وفدا إسرائيليا هذا الأسبوع.

حرب غزة

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