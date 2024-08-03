أكدت وكالة تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن تنفيذ العمليات التي وصفتها بـ"العقابية" ضد إسرائيل "ستحصل بالتأكيد".

وكتبت وكالة "نور نيوز": إن تنفيذ العمليات العقابية ضد نظام إسرائيل في الوقت وبالطريقة المحددة، سيتم بالتأكيد، أما العلامات فهي الرعد الذي يعد ببرق نار الانتقام".

وتشير تقارير غربية وإيرانية إلى أن هناك هجوماً إيرانياً وشيكاً على إسرائيل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته شمالي طهران فجر الأربعاء.

وذكرت مواقع مقربة من الحرس الثوري الإيراني أن "صواريخ إيران جاهزة، وتنتظر الأمر بالإطلاق"، في إشارة إلى قرار المرشد علي خامنئي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية بموجب الدستور وبيده قرار الحرب.

وكان خامنئي، تعهد برد قوي على إسرائيل رداً على اغتيال إسماعيل هنية.