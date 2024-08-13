نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته إلى الشرق الأوسط، وأنه لن يتوجه إلى المنطقة الليلة، كما كان مقرراً، وحسبما ذكر الموقع في وقت سابق.

وأضاف الموقع أن سفر بلينكن تأجل بسبب "حالة الضبابية التي تكتنف الوضع".

وفي وقت سابق من اليوم أطلقت حركة حماس صاروخين استهدفا تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر، بينما شنت إسرائيل غارات جوية منفصلة على غزة أسقطت قتلى.

وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا أمس الاثنين أنهم يتوقعون أن تنعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، يوم الخميس كما هو مخطط لها.