الجيش الإسرائيلي: انتشال جثة جندي اختطف في 7 أكتوبر

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه انتشل جثة جندي كان قد اقتيد رهينة إلى غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا أنه أعادها إلى إسرائيل.

ونقلت رويترز عن الجيش قوله إن عملية الإنقاذ جرت الليلة الماضية، ولن يُنْشَر اسمه بناء على طلب عائلته.

وأضاف "سقط الجندي خلال مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واختطف إلى داخل قطاع غزة".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجنود المشاركين في العملية، وقال إنه سيواصل بذل كل جهد ممكن لإعادة جميع "الرهائن والجثث المتبقية إلى إسرائيل".

ويواصل قادة حركة "حماس" وإسرائيل المحادثات من خلال وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.