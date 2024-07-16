دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس السيناتور جيمس ديفيد فانس الذي اختاره دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس، إلى المناظرة التلفزيونية، وفق صحيفة "بولتيكيو" الأمريكية.

وقال مسؤول في حملة جو بايدن الانتخابية، إن كامالا هاريس، التي من المتوقع أن تترشح لمنصب نائب الرئيس عن الديمقراطيين مجددا، وجهت التهنئة إلى الجمهوري فانس بمناسبة اختياره مرشحا لهذا المنصب، وأعربت عن أملها في إجراء المناظرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس التي من المتوقع أن تنظمها قناة "سي بي إس".

ومن المتوقع إجراء المناظرة في وقت لاحق من هذا الصيف. وقد وافقت حملة بايدن على إجراء المناظرة في 23 يوليو أو 13 أغسطس.

ولم ترفض حملة ترامب دعوة "سي بي إس" لإجراء المناظرة، لكنها وافقت على دعوة مماثلة من قناة "فوكس نيوز".

وكانت هاريس قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها للمناظرة مع مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس "بغض النظر عمن سيكون".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان مؤتمر الحزب الجمهوري عن ترشيح دونالد ترامب رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري في 5 نوفمبر، واختيار ترامب السيناتور جيمس ديفيد فانس شريكا له في الحملة الرئاسية ليتولى منصب نائب الرئيس في حال الفوز في الانتخابات.