عام 2023 يسجّل أعلى حصيلة ضحايا في فلسطين منذ 1948

أعلنت سلطات الإحصاء الفلسطينية أن حصيلة الضحايا لعام 2023 هي الأعلى في فلسطين، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للبلاد في 1948 عام النكبة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الجهاز المركزي للإحصاء إن "حصيلة الشهداء هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948".

وشهد العام الحالي مقتل 22404 فلسطينيين، منهم 22141 شخصا قضوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان 98% منهم في قطاع غزة، بحسب الجهاز الفلسطيني.

ويقترب العام الحالي من نهايته، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، التي حصدت عشرات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.