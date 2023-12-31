عام 2023 يسجّل أعلى حصيلة ضحايا في فلسطين منذ 1948
أعلنت سلطات الإحصاء الفلسطينية أن حصيلة الضحايا لعام 2023 هي الأعلى في فلسطين، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للبلاد في 1948 عام النكبة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الجهاز المركزي للإحصاء إن "حصيلة الشهداء هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948".
وشهد العام الحالي مقتل 22404 فلسطينيين، منهم 22141 شخصا قضوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان 98% منهم في قطاع غزة، بحسب الجهاز الفلسطيني.
ويقترب العام الحالي من نهايته، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، التي حصدت عشرات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
ولفت جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن إحصائية الضحايا في غزة شملت 9 آلاف طفل و6450 امرأة.
وأضاف أن "عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء".
وأكد جهاز الإحصاء الفلسطيني مقتل أكثر من 100 صحفي عام 2023، نقلا عن سجلات وزارة الصحة.
وأشار إلى أن "عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة بلغ أكثر من 7 آلاف مفقود، 67% منهم من الأطفال والنساء".
وكشف جهاز الإحصاء عن نزوح ما يقارب 1.9 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، بعيدا عن أماكن سكناهم.