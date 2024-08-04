كشف موقع "أكسيوس"، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، سيزور الأردن وعدداً من دول الخليج العربي وإسرائيل.

ورأى مسؤولون أمريكيون أن زيارة كوريلا للأردن ستكون الأكثر أهمية؛ لأنها لعبت دوراً مهما في صدّ هجمات إيران يوم 13 أبريل/ نيسان الماضي.

ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم: "وصل كوريلا إلى المنطقة في وقت مبكر من صباح الأحد، وسط استعدادات لرد انتقامي من قبل إيران وميليشيا حزب الله ضد إسرائيل على خلفية مقتل كبار مسؤولي حركة حماس وميليشيا حزب الله".

ووفق المسؤولين، "كانت رحلة مايك كوريلا إلى المنطقة مخططة قبل التصعيد الأخير للعلاقات بين إسرائيل وإيران و"حزب الله".

لكن كوريلا سيحاول وفق التوقعات تجنيد التحالف الإقليمي والدولي نفسه الذي دافع عن إسرائيل من الهجوم الذي شنته إيران في 13 أبريل".

وأكد البنتاغون، الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت بزيادة قواتها في الشرق الأوسط استعداداً لهجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل وترسل المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

هجمات 13 أبريل الماضي

وكانت إيران شنّت أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل يوم 13 أبريل/نيسان 2024، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق"، معلنة على تلفزيونها الرسمي إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه إسرائيل.

وقالت إنه رد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين في الأول من أبريل/نيسان 2024.

وأعلنت إسرائيل أنها صدت 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، في حين أكد التلفزيون الإيراني إصابة نصف هذه الصواريخ والمسيرات الأهداف التي أطلقت لأجلها.

وأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة انتهاء الهجوم بعد ساعات من إطلاق المسيرات والصواريخ الباليستية، وتوعدت إيران برد أكبر في المرات القادمة إذا استهدفت إسرائيل مصالح أو مواقع إيرانية.