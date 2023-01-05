أقدم أسير.. من هو كريم يونس الذي أفرجت عنه إسرائيل بعد 40 عامًا؟

أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن الأسير كريم يونس بعد 40 عامًا من اعتقاله في سجونها على إثر اتهامه بقتل جندي إسرائيلي، حيث يعتبر يونس أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية، وعميد الأسرى الفلسطينيين.

وتمكن عابرو سبيل من التعرف على كريم يونس، فبادروا بالاتصال بعائلته، بحسب ما أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية "هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

وقالت الهيئة، إن "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ، وتركته وحيدًا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل، دون أن يتم إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد".