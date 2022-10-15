في مذكرات جديدة.. نتنياهو يروي كيف ألب ترامب ضد محمود عباس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إنه استخدم خرائط لمواقع صواريخ حزب الله، وكذلك معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من غارة للموساد في طهران، لضمان دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإسرائيل في محادثات السلام في الشرق الأوسط، وانسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، حسبما ورد في مذكراته الجديدة التي ستصدر يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، من كتاب نتنياهو الذي سيصدر بعنوان "قصتي" (Bibi: My Story) قوله إنه "للتأثير على ترامب وتحويله عن رغبته في السعي لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأيضًا من أجل تخليص ترامب من انطباعه الإيجابي عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد قام الإسرائيليون باستخدام استعارات من لعبة الجولف التي يحبها ترامب ومن خرائط لمدينة نيويورك".

وقد قيل لترامب إن الفلسطينيين معادون ويريدون حدودًا قريبة من تل أبيب، مثل قُرب جسر جورج واشنطن من برج ترامب، وإن فرص السلام الدائم لا تعدو أن تكون "ثقبا في جدار من الطوب".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو ظل قريبًا من ترامب طوال فترة وجود الأخير في البيت الأبيض، بين عامي 2017 و2021، وكلاهما الآن خارج السلطة.

وسيتم نشر مذكرات نتنياهو في ظل تهم فساد تطارده ، بينما يواجه ترامب مخاطر قانونية من التحقيقات في أعمال الشغب في الكابيتول، ومن ممارساته التجارية، ودعوى تشهير بشأن مزاعم اغتصاب، وهو ما ينفيه.

وفي المقابل حقق نتنياهو نجاحات سياسية من علاقته مع ترامب، من بينها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، بحسب الصحيفة.

ويتجنب نتنياهو في مذكراته التي حصلت "الغارديان" على نسخة منها التعليق على السياسة الداخلية الأمريكية، بما في ذلك رفض ترامب قبول هزيمته على يد جو بايدن، ومزاعمه حول تزوير الانتخابات وتحريضه على أعمال الشغب في الكابيتول في السادس من يناير/ كانون ثاني 2021.

كما لم يعلق نتنياهو على شتيمة ترامب له بعد أن هنأ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

تركيب فيديوهات

في وصف لقاء ترامب الأول مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في مايو/ أيار 2017، يكرر نتنياهو رواية ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل لدى إسرائيل.

ويكتب نتنياهو: "عندما كان مع ريفلين، صرخ ترامب: بيبي لا يريد السلام".

ولسبب لا يمكن فهمه، لم يتم تسريب هذه القنبلة، وفقًا للصحيفة.

ويقول نتنياهو إن رون ديرمر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة آنذاك "شعر بالذهول".

ويصف نتنياهو كيف عمل هو وفريدمان لتركيب مقطع فيديو يستهدف تعديل تفكير ترامب حول محمود عباس الذي ظهر في الشريط على أنه ذو وجهين، يتحدث عن السلام باللغة الإنجليزية ويشيد بالإرهابيين باللغة العربية.

وكان الهدف جعل ترامب يغير انطباعه عن عباس بأنه رجل لطيف ومسالم.

ويقول نتنياهو في مذكراته: "بطبيعة الحال، لم يحب ترامب أن يتم اعتباره أحمق، كنت آمل أن يخفف الفيديو من المزيد من الترابط خلال اجتماعه المقرر مع عباس في بيت لحم في اليوم الأخير من الرحلة".

وقال فريدمان إن حيلة الشريط حظيت بتوبيخ من ريكس تيلرسون وزير الخارجية آنذاك، وهربرت مكماستر مستشار الأمن القومي آنذاك، وكبار إدارة ترامب الذين اعتقدوا أن الفيديو "خدعة دعائية رخيصة".

ويكشف نتنياهو أنه استخدم المزيد من المؤثرات البصرية على ترامب، الذي كان معروفًا حتى في وقت مبكر جدًا من رئاسته أنه لا يقرأ أوراق الإحاطة كونه يشعر بالملل بسهولة ويفضل النصائح المصاغة، في إشارة إلى مصالحه الخاصة.

ويقول نتنياهو إنه قدم عرضًا بسيطًا للرئيس، أظهر المسافة من تل أبيب إلى خطوط 1967 التي طالب الفلسطينيون بالانسحاب الإسرائيلي إليها، ووضعتُ على الخريطة المسافة من برج ترامب إلى جسر جورج واشنطن، "وكانت أكثر بقليل من ستة أميال.. كانت متطابقة".

ويتابع نتنياهو: "قلت له: سيدي الرئيس هل تسمح لنظام يريد أن يبيدك بإقامة دولة على جسر جورج واشنطن؟، بالطبع لا، ولا نحن كذلك".

ويصف نتنياهو في مذكراته غارة لجهاز الموساد على مستودع في طهران أخذت منها إسرائيل "كمية هائلة من المواد" حول الخطط النووية الإيرانية.

وفي الخامس من مارس/ آذار 2018، في المكتب البيضاوي بواشنطن، شغّل نتنياهو فيديو قصيرًا آخر لترامب، حول ما قال الإسرائيليون إنهم وجدوه.

وعندها أشار الرئيس إلى كبار المسؤولين الآخرين في المكتب البيضاوي، وقال: "ربما كانوا بحاجة لرؤية هذا، أنا لست بحاجة، فقد قررت بالفعل ترك الاتفاق"، بحسب المذكرات.

وفي الـ 30 من أبريل/ نيسان، أعلن نتنياهو عن الغارة، وبعد أسبوع، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وفقًا للصحيفة.