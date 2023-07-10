الصومال.. مقتل 8 من أفراد أسرة واحدة إثر انفجار لغم أرضي

قُتل 8 من أفراد أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي وسط الصومال، وفق ما أعلن، اليوم الإثنين، مسؤول محلي محمّلًا حركة الشباب المسؤولية.

وأعلن رئيس بلدية المنطقة صدام عبدي إيداو في تصريح للصحافيين أن " 8 أبرياء بينهم امرأة، هم أفراد من أسرة واحدة قُتلوا" بهذا الانفجار الذي وقع، مساء الأحد، قرب بولوبردي بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي وسط البلاد.

وتابع: "لقد زرع إرهابيو حركة الشباب هذا اللغم بعدما دحرتهم العمليات العسكرية الجارية في المنطقة"، متّهمًا عناصر هذه الحركة بأنهم "لا يكترثون بالمدنيين".

وتقاتل حركة الشباب الموالية للقاعدة، منذ 15 عامًا الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي في البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

وأعلن الرئيس حسن الشيخ محمود "حربًا شاملة" على حركة الشباب، وأمر، في أيلول/سبتمبر، بحملة عسكرية، بإسناد جوي أمريكي.

لكن المتمردين يواصلون شنَّ هجمات دامية، خاصة وسط المدن، وضد منشآت عسكرية صومالية.