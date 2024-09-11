الأردن.. اعتماد نتائج الانتخابات وإحباط محاولة احتجاج مسلحة

اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، النتائج الأولية للانتخابات النيابية باعتبارها نهائية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، الأربعاء، فيما أحبطت قوة أمنية محاولة احتجاج مسلحة في العاصمة عمّان.

وفي مؤتمر صحفي، قال المعايطة إن مجلس مفوضي الهيئة اتخذ هذا القرار بعد أن فرغت لجان التدقيق المشكّلة في الهيئة من تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.

وكشف المعايطة، عن فوز 104 من الحزبيين بعضوية مجلس النواب، بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يأتي بناءً على أسماء أعضاء الأحزاب المسجلين لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، كما أظهرت فوز 6 شباب دون الـ36 عاماً و27 امرأة.

وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي تقدماً لافتاً؛ إذ فاز بـ31 مقعداً، فيما فاز حزب الوفاق بـ21 مقعداً.

وفي سياق متصل، ضبطت قوة أمنية مشتركة، مساء الأربعاء، في العاصمة عمان، مركبات وأسلحة في تجمع كان ينوي القائمون عليه الخروج في مواكب معيقة، واستخدامها في التعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات النيابية.

وأكدت مديرية الأمن العام أنه أُلْقِي القبض على المشاركين كلهم الذين حاولوا إخفاء لوحات المركبات.