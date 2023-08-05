الرئيس الجزائري ينفي إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا
نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا، مؤكدا أنها "لا تزال قائمة"، لكنه ينتظر من الإليزيه الإفصاح عن برنامجها.
وقال تبون، في مقتطفات خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية ونشرتها الرئاسة الجزائرية: "ننتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من قبل الرئاسة الفرنسية، الزيارة لا تزال قائمة".
وذكرت مصادر متطابقة أن الزيارة، التي كان من المقرر إجراؤها مطلع أيار/مايو، تم إرجاؤها بسبب تزامنها مع احتجاجات عيد العمال الحاشدة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، فيما كشف الإليزيه حينها عن وجود "نقاش لإيجاد موعد مناسب".
وكان تبون زار روسيا في الفترة من 13 إلى 17 حزيران/يونيو، حيث استقبله نظيره فلاديمير بوتين بحفاوة، إذ تجمع بين الجزائر وموسكو علاقات مميزة منذ عقود.
وأبرمت الجزائر وروسيا ثماني اتفاقيات في مجالات العدل والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والثقافة والموارد المائية واستكشاف الفضاء للأغراض السلمية، بالإضافة إلى توقيع "إعلان شراكة استراتيجية معمقة" ينص خصوصا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن "التهديدات للأمن القومي".
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ردا على سؤال في منتصف حزيران/يونيو لتلفزيون "إل سي آي" عن زيارة تبون إلى باريس: "نحن نعمل على مواعيد" لكنها "ليست ثابتة".
وتعتبر العلاقة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة (من 1830 إلى 1962)، مضطربة للغاية، حيث تشكل مسألة ذاكرة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر وحرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) إحدى النقاط الحساسة الكبرى في العلاقة بين باريس والجزائر، وقد تسببت بخلافات عديدة في السنوات الأخيرة.