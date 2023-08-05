الرئيس الجزائري ينفي إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا

نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا، مؤكدا أنها "لا تزال قائمة"، لكنه ينتظر من الإليزيه الإفصاح عن برنامجها.

وقال تبون، في مقتطفات خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية ونشرتها الرئاسة الجزائرية: "ننتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من قبل الرئاسة الفرنسية، الزيارة لا تزال قائمة".